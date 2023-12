"Ihr Kinderlein kommet" - der Welterfolg aus der Region

Plus Über 200 Jahre alt ist der Beleg dafür, dass der Text des oft gesungenen Weihnachtslied von einem Mann aus Schwaben stammt. Wie er heißt und wer er ist.

Wenn Karl-Georg Pfändtner in diesen Tagen in die Donauwörther Stadtbibliothek kommt, dann hat er eine Rarität dabei: einen kleinen vergilbten Zettel, über 200 Jahre alt. Er ist auf beiden Seiten beschrieben, die akkuraten Zeilen ergeben ein Gedicht. Karl-Georg Pfändtner ist Leiter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg und der kleine Zettel, das ist das älteste erhaltene Manuskript des Textes von „Ihr Kinderlein, kommet“.

Geschrieben hat die Zeilen der Pfarrer Christoph von Schmid. Dem Lied ist die Ausstellung "Ihr Kinderlein kommet! Mythos – Geschichte – Welterfolg des bekannten Weihnachtsliedes" gewidmet, die die Stadtbibliothek Donauwörth bis zum 12. Januar zeigt. Mit gutem Grund, denn es gibt eine enge Verbindung zwischen dem beliebten Weihnachtslied, dem Dichter und der Stadt.