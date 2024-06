Donauwörth

vor 18 Min.

In Donauwörth wird der letzte Schliff an "Anatevka" angelegt

Plus Mit "Anatevka" bringt Regisseurin Ulrike Schweihofer das Kultstück als Freilichtspiel an den Mangoldfelsen. Ein Blick hinter die Kulissen auf den Probenendspurt.

Von Mariana Silva Lindner

Was für ein Schock! Noch eben feiert das jungvermählte Paar mit seinen Gästen und dem Rabbi eine fröhliche Hochzeit. Plötzlich stürmt ein wütender Mob herein, die Stimmung kippt. Bedrohlich treiben drei Männer die Feiernden zusammen, schmeißen Stühle und Tische durcheinander. Die Festgesellschaft steht erstarrt da, mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen. Dann tritt Milchmann Tevje vor und hebt resigniert die Hände in die Luft. "Halt, Stop", platzt es auf einmal aus dem Hintergrund hinein. Regisseurin Ulrike Schweihofer beendet die Szene und sorgt für einen Moment der Erleichterung. Während die Schauspieler auf der Bühne ausschwärmen, scherzen und lachen sie miteinander. Tragik und Komik: sie liegen eng beieinander - nicht nur in Anatevka, sondern auch bei der Probeaufführung des Theatervereins Donauwörth. Am Freitag hebt sich der Premierenvorhang - da ist es jetzt Zeit für den letzten Feinschliff.

Im fiktiven jüdischen Schtetl (jüd.: Städtchen) Anatevka in der Ukraine träumt Tevje, gespielt von Bernd Zoels, von einem besseren Leben für seine Töchter. Traditionell soll eine arrangierte Ehe das Wohl seiner Familie sichern. Doch diese haben ihre eigenen Vorstellungen. "Anatevka" zeigt allerdings mehr als nur romantische Verwicklungen und Familiendramen: Es geht um Heimat, Verfolgung und Vertreibung. Schweihofers Inszenierung verbindet kreativ und einfühlsam Tradition und Moderne, Ernsthaftigkeit und Humor und zeigt den schmalen Grat zwischen diesen Welten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen