Mordfall Simone Langer: Kein Tatverdacht gegen vier Männer

Gut fünf Monate nach der TV-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" zieht die Polizei eine Bilanz. Es gingen fast 200 Hinweise zu dem Mord in Donauwörth ein.

Über fünf Monate, nachdem der Mordfall Simone Langer von 1983 in der Fernsehsendung " Aktenzeichen XY… ungelöst" nochmals aufgearbeitet wurde, zieht die Polizei eine Zwischenbilanz. Fast 200 Hinweise gingen ein. Die sind mittlerweile zu einem erheblichen Teil überprüft.

Das Hauptziel der Fahndung konzentrierte sich auf die Ermittlung der vier jungen Männer, die zur Tatzeit in der Nacht auf 29. Juli 1983 mit einem VW-Bus in Donauwörth unterwegs waren und dort ihr Fahrzeug in einer Kfz-Werkstatt reparierten. Die vier damals 17- bis 20-jährigen Männer aus dem Bereich Kronach konnten nach der Fernsehsendung ausfindig gemacht werden. Überwiegend meldeten sie sich aufgrund der Berichterstattung der Medien selbstständig bei der Polizei. Die umfangreichen Ermittlungen und Abklärungen haben zwischenzeitlich dazu geführt, "dass nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Tatverdacht gegen sie besteht", heißt es in einer Pressemitteilung.

Mordfall Simone Langer in Donauwörth: Bislang kein entscheidender Hinweis

Unter den zahlreich eingegangenen Hinweisen sei bislang kein entscheidender Hinweis zur Klärung der Tat gewesen. Allerdings werde derzeit noch weiteren Hinweisen nachgegangen.

Hinweise zu dem Fall nimmt weiterhin die Kripo Dillingen entgegen. Die Auslobung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung beziehungsweise Klärung der Tat führen, besteht nach wie vor. Die Kripo Dillingen bedankt sich ausdrücklich für die bisherigen Hinweise und Mitteilungen aus der Bevölkerung. (AZ)