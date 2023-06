Donauwörth

vor 17 Min.

Nach Airbus-Umstrukturierung: Stadtrat speckt Donauwörther beim Haushalt 2023 ab

Plus Dass Airbus bald weniger Gewerbesteuern zahlt, schlägt sich massiv auf Donauwörths Finanzen nieder. Zwei Großprojekte haben es in den neuen Haushalt geschafft.

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Der Weg, den der Donauwörther Stadtrat und Oberbürgermeister Jürgen Sorré bis zum endgültigen Haushalt für das Jahr 2023 beschreiten mussten, war lang – und das ist nicht nur als Floskel zu verstehen. Denn wie aus Haushaltsrede und Stellungnahmen der Fraktionen am Donnerstag herauszuhören war, waren die Neuverhandlungen mit vielen Sitzungen und Diskussionen verbunden. Nach der Hiobsbotschaft des Unternehmens Airbus Helicopters, das nach einer internen Umstrukturierung ab 2024 deutlich weniger Gewerbesteuern zahlen wird, hieß es nun für den ursprünglich geplanten Haushalt: abspecken. Herausgekommen ist dabei mit drei Monaten Verzögerung ein deutlich schlankeres Programm – lediglich zwei Großprojekte will die Stadt in vollem Umfang umsetzen.

In seiner Haushaltsrede sprach der Oberbürgermeister von mehreren "intensiven Beratungsrunden", die in den vergangenen drei Monaten notwendig gewesen seien. Er könne nachvollziehen, dass es durchaus auch Stimmen gegeben habe, die sich für die Verabschiedung des ursprünglichen Haushalts ausgesprochen hätten, da der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen sich durch Steuernachzahlungseffekte aus den Vorjahren konkret erst im Jahr 2026 niederschlagen werde. Dennoch: Ab diesem Jahr müsse die Stadt mit Mindereinnahmen von rund 15 Millionen Euro pro Jahr rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen