Neuer Name für das Donauwörther Freibad: Hier können Sie abstimmen

Das Donauwörther Freibad hat aktuell nur einen wenig einprägsamen Namen. Unsere Leser und Leserinnen bewiesen Kreativität für einen neuen. Stimmen Sie hier ab!

Historisch, geografisch oder einfach zum Schmunzeln: Die Ideen unserer Leser und Leserinnen für einen neuen Namen des Donauwörther Freibads waren kreativ und unterschiedlich. Die Junge Union Donauwörth hatte jüngst dazu aufgerufen, Namensvorschläge für das Bad zu machen und auch bei unserer Redaktion gingen einige ein.

Auf der Suche nach dem neuen Namen stellt sich vielen Donauwörther Freibadgängern eine Frage: Wie ist denn der aktuelle? Nicht einmal das sonst scheinbar allwissende Internet ist sich da so sicher - den Begriff in die Suchleiste eingetippt, spuckt es nicht sofort einen Treffer aus. Nein, für die Donauwörther Badeanstalt gibt es gleich mehrere Ergebnisse. Doch wie heißt das Schwimmbad denn nun? Ganz einfach "Freibad Donauwörth"? Oder doch "Freibad am Schellenberg"?

Für das Donauwörther Freibad gibt es aktuell gleich mehrere Namen - doch wie lautet der offizielle?

Bei aller Unsicherheit lässt sich eines sicher feststellen: Im Volksmund durchgesetzt hat sich ein offizieller Name über die Jahre hinweg nicht wirklich. Dabei ist es eigentlich einleuchtend: Das Freibad liegt auf dem Donauwörther Schellenberg und trägt folglich - zumindest laut Website der Stadt Donauwörth - auch genau diesen Namen: "Freibad auf dem Schellenberg".

Nur wenige der Badegäste haben sich darüber vermutlich je Gedanken gemacht und noch weniger geläufig ist der Name "Freibad auf dem Schellenberg". Für die meisten war und ist es einfach das "Donauwörther Freibad". Das liegt nicht zuletzt mitunter daran, dass auf dem Gelände kein Schild auf den Namen hinweist.

"Freibad auf dem Schellenberg" ist seit der Eröffnung 1963 der gängige Name

Ein Blick in die Vergangenheit des Bades verrät jedoch: "Freibad auf dem Schellenberg" ist tatsächlich bereits seit der Eröffnung im Jahr 1963 die gängige Bezeichnung. So geht es laut der Pressesprecherin der Stadt Donauwörth, Annegret Feist, aus dem städtischen Archiv hervor. Allerdings seien in den damaligen Stadtratsprotokollen auch die Bezeichnungen "Stadtbad" oder "Stadtbad auf dem Schellenberg" aufgetaucht. So richtig einig war man sich also auch damals nicht, einen offiziellen Stadtratsbeschluss zur Namensvergabe gab es laut Archiv nicht.

Besonders einprägsam ist der aktuelle Name wahrlich nicht. Daher begrüßt auch Oberbürgermeister Jürgen Sorré die Idee der Jungen Union, eine neue Bezeichnung für das frisch sanierte Bad zu finden, das voraussichtlich Mitte Mai eröffnen soll. "Das ist eine charmante Idee. Wir haben ja bald ein richtiges Schmuckstück auf dem Schellenberg stehen und sicherlich wäre das ein guter Grund, für das Bad einen prägnanten Namen zu suchen. Das ließe sich auch gut mit dem 60-jährigen Jubiläum kommendes Jahr verbinden - Ideen sind jederzeit willkommen", sagt Sorré.

Abstimmung online: Wie soll das Donauwörther Freibad zukünftig heißen?

Vorschläge haben Leser und Leserinnen aus dem ganzen Landkreis an unsere Redaktion gesendet. Historisch angehauchte Namensvorschläge sind beispielsweise das "Käthe-Kruse-Freibad", das auch die JU vorgeschlagen hatte, das "Alfred-Böswald-Freibad" oder ein "Staufer-Bad". Auch geografische Vorschläge gingen ein: Angelehnt an die Straße, an der das Bad liegt, könnte man doch ein "Sternschanzenbad" machen. Oder wie wäre es mit dem "Panoramabad" oder der "Donauperle", um den tollen Ausblick auf die Stadt zu würdigen?

Natürlich kam auch der Humor nicht zu kurz: Wie wäre es denn mit der "Schelle" - wobei natürlich der Schellenberg und nicht eine umgangssprachliche Handgreiflichkeit gemeint wäre. Tauft man das Bad "Donau-Ries-Bad", könnte es als "DoRi" abgekürzt für den ulkigen, blauen Fisch aus "Findet Nemo" stehen. Und kündigt man an einem warmen Sonntag zukünftig an, zur "Donauwelle" zu gehen, würde man nicht mehr nur Omas Kuchen meinen.

Die Qual der Wahl haben nun wiederum unsere Leserinnen und Leser: Sie entscheiden bei unserer Abstimmung darüber, welcher Name das Rennen macht. Um die Entscheidung etwas leichter zu machen, haben wir aus den mehr als 20 eingegangenen Vorschlägen die neun kreativsten Namen herausgesucht, die jetzt in unserem Online-Voting zu finden sind:

Abstimmungsende ist am Sonntag, 24. April 2022, um 18 Uhr. Den Sieger geben wir dann in der kommenden Woche bekannt.