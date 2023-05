Donauwörth

vor 32 Min.

Saisonstart im Donauwörther Freibad: Schwimmspaß mit der Wintermütze

Ein leeres Schwimmerbecken zum Saisonstart: Aktuell haben Bademeister Manuel Brandt und sein Team in Donauwörth noch einen entspannten Job.

Plus Pünktlich zum Saisonstart des Donauwörther Freibads spielt das Wetter nicht so ganz mit. Manche Badegäste lassen sich von frischen Temperaturen nicht abhalten.

Von Ilona Schmid Artikel anhören Shape

Wolkenverhangener Himmel, kühle Windböen, nur ab und zu spitzelt die Sonne hervor und verteilt eine leichte, frühlingshafte Wärme - das Wetter für die Eröffnung des Freibads in Donauwörth am Wochenende lässt zu wünschen übrig. Getreu dem Motto "Nur die Harten kommen in den Garten" besuchen nur wenige, kälteresistente Schwimmer und Schwimmerinnen das Bad zum Saisonstart.

Bademeister Manuel Brandt steht am Rand des Schwimmerbeckens und lässt den Blick schweifen. Ein einsamer Wassersportler mit neongrüner Badekappe zieht seine Bahnen, sonst ist das Becken leer. Auch die Liegewiesen sind nicht wie gewohnt bunt mit Badetüchern übersät, sondern lediglich grasgrün. Die Stühle im Außenbereich des Kiosks sind weitgehend unbesetzt, die Schaukel auf dem Spielplatz wippt nur allein sachte im Wind. Im unteren Kinderbereich lässt sich ein Bub mit seiner Mutter die Laune nicht vermiesen. Die Rutschen und das große Kinderbecken haben die beiden ganz für sich allein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen