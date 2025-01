Wie sich der Tourismus zur bedeutenden Wirtschaftskraft entwickelt hat

Der Regen prasselt auf die Schirme, als sich an diesem Donnerstagabend eine Gruppe von 30 Gästen vor dem Donauwörther Tourismus-Amt neben dem Rathaus formiert. Sie lassen sich weniger von der ungünstigen Witterung beeindrucken, als vielmehr vom Strahlen ihrer Gästeführerin Ulrike Steger, die den Niederschlag einfach weglächelt. „Das ideale Wetter für unser Thema Raunächte“, kommentiert sie und ist auch schon mitten im Erzählen. Es ist nur einer von rund 40 verschiedenen Inhalten, zu denen die Donauwörther Gästeführer Spannendes vermitteln können. „Hexen, Henker, Halsabschneider“ heißt es da beispielsweise, oder „Ja, wer glaubt denn sowas?“, „Die Donau lebt“ oder „Geschichte und G‘schicht‘n“. Die Stadt lädt dazu ein, sie kennenzulernen und in informatives wie unterhaltsames Wissen einzutauchen. Ein Angebot von vielen, das sich an Auswärtige wie Einheimische richtet.

