Wetterbilanz: Bereits der Mai war rund um Donauwörth wechselhaft

Plus Der Beginn des Frühlings war schon in Mai nicht immer vielversprechend in der Region. Regen und Sonne wechselten sich ab – bis der regen die Oberhand behielt.

Von Werner Neudeck

Trotz eines hohen Temperaturschnitts konnte der Mai nicht unbedingt dem Namen „Wonnemonat“ gerecht werden, denn er war einfach zu wechselhaft und wies vor allem zu wenig Sonnenstunden auf. Vielleicht war das letzten Endes ein Vorgeschmack auf den enorm nassen Monatsanfang des Junis?

Angenehmer hätte der Mai dabei eigentlich nicht beginnen können, denn ganztägiger Sonnenschein und dazu ein Sommertag luden zu Freizeitaktivitäten geradezu ein. Aber bereits ab dem 3. Mai ging die freundliche Witterung dem Ende zu, die Temperatur sank Tag für Tag, um am 8. Mai nur noch ein Maximum von 11 Grad zu erreichen. Christi Himmelfahrt brachte den Wandel. Bei oft wolkenlosem Himmel stieg die Temperatur auf bis zu 22,6 Grad und der Vatertag war gerettet. Der Muttertag setzte dem Ganzen noch etwas drauf und am Tag darauf wurde mit 25.2 Grad der nächste Sommertag erzielt. Allerdings kämpfte nun ein Tief im Südwesten gegen das Hoch im Nordosten, die Wende setzte am 16. Mai ein. Mehrere Gewitterzellen rund um Donauwörth gaben ein bedrohliches Bild ab, doch letztlich gab es im Ortskern nur ein leichtes Gewitter mit geringem Niederschlag. Doch am nächsten Tag fiel nach einem Temperatursturz bei heftigen Windböen erneut Regen, jedoch ohne das Auftreten von Starkregen wie in anderen Gebieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

