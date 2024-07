„Zukunftshelden“ der Donauwörther Mittelschule am Werk

Mit den rhythmischen Klängen von „Lieblingsmensch“ werden die Teilnehmer der Preisverleihung von der Musikklasse begrüßt. Sicherlich ist der Kommunalbetreuer der Lechwerke Michael Smischek, der die Ehre hat den 1000-Euro-Scheck an Rektorin Heike Ritzka zu überreichen, ein gern gesehener Gast in der Ludwig-Auer-Mittelschule. Allerdings betont er: „Die Wichtigsten seid heute ihr, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr seid wahre Zukunftshelden und -heldinnen. Bewusst spielt Smischeck mit seiner Aussage auf den ersten Preis im Nachhaltigkeitswettbewerb „Zukunftsheld:innen“ an, denn die 58 Schüler der Klassen 6a, 6b, 6c nach Smischek mit „deutlichem Vorsprung“ gewannen.

Janina Polczer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis