Donauwörther Segelflieger kämpfen um Bundesligarang zwei

Mit vereinten Kräften kämpfen die Donauwörther Segelflieger um den zweiten Platz in der Bundesliga-Tabelle. Am vergangenen Wochenende bauten sie ihren Vorsprung zumindest ein bisschen aus – es reicht aber noch lange nicht, um sich auf dem Silberplatz auszuruhen.

John Bartels und Wolfgang Köckeis waren neben weiteren Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim am Samstag unterwegs, um für die Liga zu punkten. Bartels, diesjähriger Neuzugang, bewältigte fast 700 Kilometer ohne Motorhilfe und erzielte eine durchschnittliche Fluggeschwindigkeit von rund 107 Stundenkilometern. Seine Flugstrecke führte ihn in Richtung Westen entlang der Schwäbischen Alb und retour, die Aufwinde trugen ihn dabei auf bis zu 2300 Meter Flughöhe.

Wolfgang Köckeis und Copilot Peter Will wählten eine andere Flugroute und zielten in Richtung Odenwald. Die Flugstrecke war mit 350 Kilometern deutlich kürzer, die Durchschnittsgeschwindigkeit mit fast 101 Stundenkilometern aber genug für die Bundesliga-Wertung.

Siebter Platz der 14. Runde für die SFG Donauwörth-Monheim

Am Sonntag dann hob David Bauder am Stillberghof ab. Er pendelte mehrfach zwischen der Ostalb und Regensburg hin und her, sammelte 400 Flugkilometer und errichte ohne einen Tropfen Kraftstoff eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 108 Stundenkilometern.

Die Flüge der drei SFG-Luftsportler verhalfen ihrem Club zum siebten Platz in der 14. Bundesliga-Runde. In der Gesamtwertung bleiben die Nordschwaben weiter auf Platz zwei mit den Vereinen aus Bad Wörishofen (Allgäu), Burgdorf (Niedersachen) und Königsdorf (Alpenvorland) im Nacken. Tabellenführer Rinteln zieht indes an der Spitze einsam davon.

Die Tabelle nach 14 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 228 Punkte

2. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 155

3. SFV Bad Wörishofen (BY) 151

4. LSV Burgdorf (NI) 148

5. SFZ Königsdorf (BY) 136

6. FSC Odenwald/Walldürn (BW) 133

7. FLC Schwandorf (BY) 132

8. LSV Schwarzwald (BW) 107

9. AC Bamberg (BY) 105

10. SFG Giulini/Ludwigshafen (RP) 104

....