Das Neujahrsbaby in Donauwörth lässt sich Zeit

In der Frauenklinik Donauwörth dauerte es bis zum 2. Januar: Dann wurde mit Marlon König (2870 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß) das erste Donauwörther Klinik-Baby 2025 geboren. Die Eltern Magdalena und Mario König wohnen in Monheim. Ebenfalls am 2. Januar kam Darijan Stoppel um 17.26 Uhr mit einem Gewicht von 3310 Gramm auf die Welt. Er lebt mit seinen Eltern in Wemding.

In Donauwörth hat es neben einem verspäteten Neujahrsbaby diesen Winter ein waschechtes Christkind gegeben. Der kleine Raphael Kloos wurde am 24. Dezember in Donauwörth geboren. Er erblickte um 14.36 Uhr das Licht der Welt, wog 4010 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Es ist das dritte Kind von Elena und Artur Kloos aus Tapfheim. (AZ)