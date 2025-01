Emily I. und Fabian I. regieren beim Fasching in Bäumenheim

Es heißt „Ahoi“ und Anker lichten, denn die MS CCB sticht in See. Der Faschingsverein Asbach-Bäumenheim hat zu seinem traditionellen Prinzenball in der Schmutterhalle eingeladen und ein buntes Farbenmeer an verkleideten Besucherinnen und Besuchern ist dieser Einladung gefolgt. Das Motto in diesem Jahr lautet „Auf Kreuzfahrt durch türkisblaues Meer, beim CCB herrscht Karibik-Flair!“.

Jule Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäumenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prinzenpaar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis