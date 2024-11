Der CCB im Karibikflair

Auch dieses Jahr geht es bei den Schlafmützen in Asbach-Bäumenheim wieder rund: Mit den Gugg‘mer aus Wörnitzstein stürmten die Aktiven am Samstag um 18 Uhr das Rathaus und nahmen ihren Bürgermeister Martin Paninka samt seinem Gemeinderat mit in ihre Narrenzentrale im Haus der Vereine, wo bereits zahlreche Begeisterte auf sie warteten. Präsident Florian Wimmer begrüßte im großartig dekorierten und beleuchteten Vereinsheimbiergarten die zahlreichen Faschingsfans und freute sich, ebenfalls die befreundeten Faschingsvereine aus Rain, Monheim, Donauwörth und Wemding willkommen heißen zu dürfen.

Der Bürgermeister wurde natürlich nicht umsonst „gekidnapped“. Er wurde von dem Präsidenten zur Schlüssel- und Gemeindekassenübergabe aufgefordert. Denn vom 11.11. bis zum Aschermittwoch solle nun das Gemeindeoberhaupt Faschingsurlaub machen und die Geschicke der Gemeinde und die Erneuerung des Brandschutzes in seine Hände legen. Martin Paninka musste nicht lange überredet werden, weiß er doch, dass sein CCB ein verantwortungsbewusster Verein ist.

Witzige Spiele mit Limbo und Gurgeln

Das Motto des Carneval-Club Bäumenheim lautet dieses Jahr „Mit der MS CCB durch türkisblaues Meer, beim CCB herrscht Karibikflair.“ Unter diesem Aspekt mussten Bürgermeister Paninka und Präsident Florian Wimmer noch einmal herhalten. Die Elferrrätinnen Julia Schmidt und Alexandra Lix forderten die zwei zu Motto bezogenen Spielen heraus. So mussten beide beim ersten Spiel ein Kinderlied gurgeln, welches die Kinder der kleinsten Garde erraten sollten. Zum Erstaunen aller legten beide solide Leistungen ab. Beim nächsten Spiel mussten Paninka und Wimmer ihre Limbofähigkeiten unter Beweis stellen. Beide Spiele erheiterten den gut gefüllten Biergarten.

Nun wurden die fünf Tanzgruppen namentlich vorgestellt und die Gruppen selbst machten mit einem selbst gedichteten Reim ihr Publikum auf ihre Tänze neugierig. Noch einmal kam der Hofmarschall zum Einsatz. Ein Spalier aus Kindergardekindern bereitete den Weg für das diesjährige Kinderprinzenpaar des CCBs, welches mit einem Boot der Wasserwacht hereinbegleitet wurde.

Sektdusche für die Elferratstaufe

Den Kinderhofstaat regiert in der Session 2024/2025 ihre Lieblichkeit Prinzessin Sophia I. (Barsan), Seestern im karibischen Meer und an ihrer Seite ihr Prinz Jan I. (Rossmann), Skipper der närrischen Jugend. Die beiden bestanden ihre Feuertaufe in Form ihrer Antrittsrede mit einer glatten Eins.

Der letzte Höhepunkt des Abends war die Elferratstaufe. Annalena Kuhnert, Samuel Pauler, Christian und Stefan Schreyer wurden nach ihrem Gelöbnis und einer kräftigen Sektdusche durch ihre vier Paten, ihre Elferratsorden feierlich übergeben. Sie sind nun offiziell Elferräte des Carneval-Club Bäumenheim. Präsident Wimmer dankte allen Aktiven für ihre Hilfe, lud das Publikum ein, noch kräftig auf die neue Session anzustoßen und schloss die offizielle Faschingseröffnung mit einem „dreifach donnernden Schlafmützen - Helau“. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.