Igelexpertin erklärt: So helfen Sie den stacheligen Tieren im Herbst richtig

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter - für Igel beginnt im Herbst eine besonders wichtige Zeit. Vorbereitungen für den bevorstehenden Winterschlaf stehen auf der Tagesordnung. Doch das nachtaktive Kleintier findet kaum mehr Nahrung oder natürlichen Lebensraum in vielen Gärten. Auch die Zahl der kranken, abgemagerten, oder verletzten Tiere steigt von Jahr zu Jahr besorgniserregend an. Viele Menschen möchten den kleinen Gartenbewohnern helfen, doch wissen nicht genau wie. Wir haben mit der Igelexpertin Melanie Chowanietz vom Bund Naturschutz der Ortsgruppe Rain gesprochen und zusammengefasst, worauf jetzt besonders zu achten ist.

Igel gefunden - Was tun?

Nicht jeder Igel braucht Hilfe! Gesunde Tiere, die nachts unterwegs sind, sollten in Ruhe gelassen werden. Hilfe benötigen Igel, die tagsüber herumlaufen, verletzt wirken, apathisch sind, oder deutlich zu klein und abgemagert für den bevorstehenden Winter erscheinen. Entdeckt man solch ein Lebewesen, ist es wichtig, sofort Kontakt mit fachkundigen Personen, oder einer Igelstation aufzunehmen. Die Ansprechpartner im Umkreis:

Igelhilfeverein e.V. Weißenhorn

Igelhilfe Schwaben e.V. Neusäß

Igelstation Eisendorf e.V.

Igelauffangstation Etting

„Ein Igel muss unbedingt im November über 800g haben, um den langen Winter zu überleben. Zum bildlichen Vergleich, sollte er also mindestens die Größe einer großen Mango haben und kugelrund sein“, weiß Melanie Chowanietz. Liegt das Körpergewicht darunter, muss das hilfsbedürftige Tier nach dem Auffinden gesichert werden, ansonsten droht der Igel mit großer Wahrscheinlichkeit an seinen Leiden zu erliegen. Dabei ist darauf zu achten, dass er vorsichtig mit Handschuhen hochzuheben und in einen ausbruchsicheren, hohen Karton mit ausreichend Zeitungspapier und Frischluft unterzubringen ist. Eine handwarme Wärmflasche unter den Igel zu legen, kann ihm das Leben retten, wenn er unterkühlt ist.

Igel päppeln - So geht´s richtig

Wer einen verletzten oder hilfsbedürftigen Igel findet, kann ihm - nach Absprache mit fachkundigen Personen - helfen. Zunächst brauchen die Tiere einen sicheren Unterschlupf. Dafür ist ein Kleintierkäfig, ausgelegt mit Zeitungspapier, besonders geeignet.

Igel brauchen im Herbst vor allem Energie, um sich ein Fettpolster für den Winterschlaf anzufressen. Katzenfutter mit hohem Fleischanteil, ungewürztes Rührei, sowie reichlich Wasser in flachen Schalen sind für die nachtaktiven Tiere dankend angenommene Mahlzeiten. Milch ist hingegen ein absolutes Tabu, da sie davon - im schlimmsten Fall tödlichen - Durchfall bekommen.

Mit Beginn des Frühlings, sobald draußen wieder Nachttemperaturen über zehn Grad herrschen, können Igel in die Freiheit entlassen werden. Die Tiere sind reviertreu und sollten grundsätzlich wieder am Fundort ausgesetzt werden.

Igel schützen - Jeder kann helfen

Der beste Igelschutz beginnt im eigenen Garten. Naturnahe, giftfreie Grünanlagen und ausreichend Unterschlupfmöglichkeiten bieten den Tieren sichere Rückzugsorte. Besonders wohl fühlen sich die stacheligen Kleintiere in wilden Hecken, großen Laubhaufen mit Ästen und aufgestellten Igelhäuschen. Doch Vorsicht bei herbstlichen Gartenarbeiten: „In länger liegen gelassenen Laubhaufen oder Gehölz können sich Igel ihr Nest eingerichtet haben“, warnt Chowanietz.

Kleine Durchgänge im Zaun ermöglichen es den Wildtieren, sich frei zu bewegen. Gefahrenquellen, wie Mähroboter sollten bereits in der Dämmerung abgeschaltet werden, Laubsauger, sowie Rasentrimmer nur unter Bedacht genutzt werden. Auch in Freiheit sollten die Igel weiterhin unterstützt werden, indem man ganzjährig ausreichend Futter und Wasser zur Verfügung stellt.