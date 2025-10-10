Allein unter Männern: So erleben Gemeinderätinnen ihr Ehrenamt

In zahlreichen Gemeinderäten im Landkreis Donau-Ries herrscht ein deutliches Ungleichgewicht: Meist stellen Männer die große Mehrheit. Frauen hingegen sind oftmals nur eine kleine Minderheit oder fehlen ganz. Nur drei von 44 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind weiblich. Diese strukturelle Schieflage hat spürbare Auswirkungen auf die politische Arbeit und das gesellschaftliche Leben vor Ort. Warum das so ist und welche Hürden Frauen davon abhalten, sich kommunalpolitisch zu engagieren, erzählen Politikerinnen aus dem Donau-Ries-Kreis, die jeweils als einzige Frau in ihrem Gemeinderat vertreten sind.

Es sei sehr wichtig, dass Frauen in der Kommunalpolitik vertreten sind, sagt Claudia Tendyra-Bablok. Sie engagiert sich seit sechs Jahren im Gemeinderat von Kaisheim und das als einzige Frau. Bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr tritt sie aus Altersgründen nicht mehr an. „Ich möchte den Weg für die junge Generation frei machen“, sagt sie.

Gemeinderätin Tendyra-Bablok aus Kaisheim tritt bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr an

An ihre Rolle als einzige Frau im Gemeinderat hat sich die Kaisheimerin mittlerweile gewöhnt, auch wenn das nicht immer einfach gewesen sei. „Ich habe oft eine andere Sichtweise und bin mit 15 Männern alleine. Und dann bin ich auch noch in der falschen Partei“, so Bablok. Besonders in ihrer Anfangszeit als Gemeinderätin habe sie mit dem Ungleichgewicht zu kämpfen gehabt. „Man braucht auf jeden Fall ein dickes Fell und Wucht, um sich durchzusetzen“, berichtet sie. Mittlerweile werde sie aber von ihren Kollegen anerkannt und respektiert, berichtet sie. Das sei auch gut so, denn eine weibliche Perspektive bereichere die Gemeinde: „Frauen denken eher an die Familie und haben andere Strukturen auf dem Schirm“, so Bablok.

Ihrer eigenen Tochter habe sie allerdings von einer Kandidatur für den Gemeinderat abgeraten – zumindest vorerst. Gemeinderatssitzungen sind am Abend, dazu kommen die verschiedenen Ausschüsse und Auswärtstermine, erklärt Bablok. „Mit drei kleinen Kindern ist die Belastung zu hoch“, begründet sie. Wenn die Kinder älter sind, gehe das besser. Dennoch brauche es ein gutes Netzwerk von Freunden und Familie und viel Unterstützung vom Partner. Besonders lobt sie in diesem Zusammenhang die Unterstützung aus ihrer eigenen Partei sowie die paritätische Aufstellung der Grünen: „Wir haben immer eine Doppelspitze mit Frau und Mann.“

Gemeinderätin aus dem Ries über Chancen und Herausforderungen der kommunalen Arbeit

Im Ries gibt es vier Gemeinderäte, in denen gar keine Frau sitzt. In anderen dagegen ist nur eine Mitglied, der Rest sind alles Männer. Eine Rieser Gemeinderätin berichtet, warum sie es wichtig findet, dass Frauen in den Kommunen mitentscheiden: „Männer haben eine andere Sichtweise auf manche Themen.“ Das Thema Familie sei bei Frauen zum Beispiel viel präsenter, wobei auch bei den Männern eine Veränderung zu spüren sei.

Insgesamt findet sie, dass sich die Arbeit von Gemeinderätinnen positiv auf die Kommune auswirkt. Deshalb sei es sehr schade, dass nach wie vor kaum Frauen den Weg in den Gemeinderat finden. Dabei scheitere es vielleicht auch an den vorhandenen Strukturen. Frauen würden sich eher in Elternbeiräten oder Vereinen engagieren, wobei meist eben familiäre und soziale, nicht politische Themen im Vordergrund stünden, so die Politikerin. Wenn die berufliche Tätigkeit keinen politischen Kontakt erfordere oder Interesse wecke, dann gebe der Spagat zwischen Familie und Job vielleicht wenig Freiraum dazu, vermutet sie.

Bis eine Frau in einem Gemeinderat ankommt und ihre Rolle findet, sei es ein Prozess, berichtet die Rieserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will: „Ich habe Respekt vor diesem Amt, aber keine Angst und gehe einer Diskussion nicht aus dem Weg.“ Diese Einstellung habe ihr sicher geholfen, sowie der Umstand, dass sie vorab bereits ehrenamtlich tätig gewesen sei. Zudem müsse man wie in jedem Ehrenamt bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, Kompromisse einzugehen, auf Leute zugehen können und offen für Neues sein. Das sei gleichzeitig auch das Spannende an diesem Amt: Man arbeite sich in Themenfelder ein, mit denen man sonst nichts zu tun gehabt hätte, und baue sich ein Netzwerk aus Kontakten auf. „Ich habe ganz viel gelernt“, so die Rieserin: „Wenn man etwas erreichen möchte, gibt es sicher Ansatzpunkte. Aber am Ende kommt es immer darauf an, dass die Gemeinschaft funktioniert. Denn alles, was wir erreichen, erreichen wir nur gemeinsam.“