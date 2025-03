Gabelstapler brennt in Lagerhalle: Vier Feuerwehren im Einsatz

Ein brennender Gabelstapler hat am Freitag auf dem Asbacherhof bei Nußbühl (Gemeinde Fünfstetten) für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der betroffene Landwirt konnte Schlimmeres verhindern, wurde aber verletzt.

Nach Auskunft der Polizei geriet am Vormittag in einer Lagerhalle des landwirtschaftlichen Anwesens um kurz nach 10 Uhr ein Elektro-Gabelstapler in Brand. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache gewesen ein. Dem Landwirt gelang es, den Stapler mit einem Traktor aus der Halle ins Freie zu ziehen. Dadurch erlitt das Gebäude keinen Schaden.

Landwirt erleidet bei Brand nahe Nußbühl eine Rauchgasvergiftung

Der 54-Jährige zog sich laut Polizei eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weil der Alarmierung zufolge zunächst der Brand einer Lagerhalle angenommen wurde, eilten nach Angaben von Kreisbrandrat Heinz Mayr die Freiwilligen Feuerwehren Nußbühl-Heidmersbrunn, Fünfstetten, Wemding und Otting mit insgesamt rund 60 Kräften zu dem Hof. Sie konnten sich dann aber darauf beschränken, die Halle zu belüften und den Stapler abzulöschen.

Das Arbeitsgerät wurde komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. (wwi)