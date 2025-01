Trainerwechsel bei der SG Flotzheim/Fünfstetten

Die sportliche Leitung der SG Flotzheim/Fünfstetten - bestehend aus Roland Wagner, Vorsitzender FSV Flotzheim, Tobias Vogl, Vorsitzender SV Fünfstetten und Team-Manager Lukas Hertlein - hat sich für die Saison 2025/2026 für einen neuen sportlichen Impuls entschieden. Florian Muschler (33) wird ab 1. Juli neuer Cheftrainer, Emre Aydin steht ihm als spielender Co-Trainer zur Seite. Muschler hat im Herbst 2024 mit dem Erwerb der BFV-Trainerlizenz begonnen.

„Florian ist unser absoluter Wunschkandidat in unserer langfristigen Planung. Es freut mich außerordentlich, dass wir mit ihm gemeinsam die sportlichen Herausforderungen der Zukunft angehen können - ein sehr positives Signal für unseren Verein. Florian bringt nicht nur die fachlichen Fähigkeiten mit, sondern auch weitere Pluspunkte, die seinem Heimatverein wichtig sind“, erklärt Roland Wagner, der über den 31-jährigen Co-Trainer Emre Aydin sagt: „Emre ist aufgrund seiner höherklassigen Spielerfahrung und seiner zwischenmenschlichen Stärken ebenfalls eine sehr große Bereicherung für unseren Verein. Wir planen eine langfristige Zusammenarbeit mit Florian und Emre.“ Aydin spielte bisher beim TSV Kottern, bei Türk Kempten, bei Türkspor Augsburg und zuletzt beim TSV Meitingen.

Trainer Markus Schwarzenberger geht vorzeitig

Die Zusammenarbeit mit dem Vorrundentrainer Markus Schwarzenberger sollte zum Ende der Saison enden. Als ihm dieser Entschluss mitgeteilt wurde, bat Schwarzenberger um seine vorzeitige Vertragsauflösung, sodass die einvernehmliche Trennung zum 31. Dezember erfolgte. Vorstand Wagner erläutert hierzu: „Markus hat seine fachlichen Aufgaben motiviert und zuverlässig bei der SG Flotzheim/Fünfstetten absolviert. Darüber hinaus kam aber keine emotionale Bindung zu unserer herausragenden Gemeinschaft im Verein zustande, was jedoch - neben der Fachkompetenz - ein elementarer Bestandteil unseres Anforderungsprofils ist. An dieser Stelle herzlichen Dank an Markus für sein fachliches Engagement, wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

In der aktuell bevorstehenden Rückrunde in der Kreisklasse Nord 1 (vierter Platz) übernimmt Tobias Vogl (32) als Interims-Cheftrainer, auch ihm steht Emre Aydin als spielender Co-Trainer zur Seite. „Tobias ist als erster Vorsitzender unseres Partnervereins SV Fünfstetten bestens mit unseren Anforderungen der SG Flotzheim/Fünfstetten vertraut. Er besitzt sowohl die sportlichen Fähigkeiten als auch die erforderliche Führungskompetenz für diese Aufgabe. Zudem ist er als Torhüter unseres Vereins auch mit der Mannschaft sehr gut vertraut. Folglich war diese Lösung der logische Zwischenschritt bis zum Sommer 2025“, sagt Wagner, der abschließend noch Grundsätzliches über die Spielgemeinschaft äußert: „Wir sind ein Verein, bei dem die Menschen und die Gemeinschaft im Vordergrund stehen, im Einklang mit unseren sportlichen Zielen. Unser seit Jahren sehr guter Zuschauerschnitt und das hohe Maß an freiwilligen ehrenamtlichen Helfern bestätigen das eindrucksvoll.“ (jais)