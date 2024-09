Sanierung abgeschlossen: Der Kirchturm von St. Nikolaus in Gansheim erstrahlt neu

Mittelfristig wird sich das Bild in der Ortsmitte wieder ändern. Aber jetzt freuten sich Pfarrer Wolfgang Rauch und die gesamte Pfarrgemeinde über das neue leuchtende Kupferdach des Kirchturms von St. Nikolaus. Der obere Teil des mächtigen Turmes aus dem 13. Jahrhundert hatte sich verdächtig nach Westen geneigt. Seine Sanierung stand im Mittelpunkt des feierlich abgeschlossenen Projektes. „Feiern wir, dass wir eine schöne Kirche haben“, so Pfarrer Rauch in den Eingangsworten. Er dankte Diözese, Gemeinde, Spendern und den weiteren Zuschussgebern für die Finanzierung. Rauch stellte das gute Zusammenwirken von Kirchenpfleger Dr. Franz Josef Merkl, Architekturbüro Wilhelm (Gempfing), den Handwerkern, namentlich Zimmererei Richard Müller (Illdorf) und Spenglerei Höringer/Reiter (Rain) und den ehrenamtlichen Helfern heraus.

