Marxheim steht vor Großprojekten: Bau der Kläranlage und des Gemeinschaftshauses

Langweilig wird es Bürgermeister Alois Schiegg und seinen Teams in Gemeinderat und Verwaltung ganz und gar nicht. Das ist die Essenz aus dem Überblick, den das Oberhaupt der rund 2700 Einwohner zählenden Gemeinde bei der letzten Sitzung des Jahres 2024 gab. Und finanziell sieht es auf dem ersten Blick in der Donaugemeinde – entgegen der allgemeinen Lage – gut aus. Auf 375.000 Euro geht die Verschuldung bis zum Jahresende zurück und in der Kasse sind (noch) 1,6 Millionen Euro an Rücklagen. Doch die Gemeinde steht vor dem Start für drei Millionen-Projekten, für die alle Kräfte gebündelt werden müssen.

