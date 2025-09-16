Gemeinderat lehnt Antrag von Bürgerverein zu Bankgebäude ab

Bereits im Juni hatte der Gemeinderat in Genderkingen einen vom Bürgerverein gestellten „Bürgerantrag“ zur Zukunft der von der Gemeinde erworbenen ehemaligen Raiffeisen-Geschäftsstelle abgelehnt. Grund war, dass das Gesetz nur eine Antragstellung durch wahlberechtigte Personen vorsieht. Mit fünf Punkten versuchten der Verein und sein Vorsitzender Bernhard Schellenberger, den Antrag doch auf die Agenda des Gemeinderats zu bringen. Unter anderem bot er am 11. Juli an, eine „formale Anpassung könne kurzfristig erfolgen“. Nun behandelten die Ratsmitglieder erneut das Thema.

Da jedoch kein neues Schriftstück vorlag und die Unterschriften auf der Rückseite des Schriftstücks ohne Bezugnahme auf den Antrag angebracht waren, lehnte der Gemeinderat den Antrag erneut ab und beauftragte die Verwaltung zu einem förmlichen Bescheid. Bürgermeister Leonhard Schwab hatte zuvor informiert, dass die Gemeinde wegen der formellen Mängel keinen Ermessensspielraum habe. Von zwei Sitzungsteilnehmern war zu hören, dass die Mitgliederversammlung des Bürgervereins abgelehnt hatte, dass ein derartiger Antrag im Namen des Vereins gestellt wird.

In der Sache sind sich Gemeinderat und Bürgerverein einig

In der Sache sind sich Gemeinde und Verein einig, war schon in der Sitzung vom 16. Juni zu hören: Beide Seiten streben die öffentliche Nutzung des Gebäudes an. Inhaltlich wurde dies am Montag im Gemeinderat nicht diskutiert, zumal der Verein bis 30. November ein Nutzungs- und Finanzierungskonzept vorlegen will.

Satzung für Stellplätze bei Bauvorhaben in Genderkingen

Mit 9:3 Stimmen erließ der Gemeinderat eine Stellplatzsatzung, der die Pflicht bei Bauvorhaben regelt. Unter Übernahme des empfohlenen Musters von Ministerium und Gemeindetag sind je neuer Wohnung zwei Stellplätze zu schaffen. Wo Bebauungspläne bestehen, sind deren Bestimmungen vorrangig. Bekanntlich überlässt der Landtag ab 1. Oktober die Regelung den Gemeinden; vor allem größere Kommunen haben bereits bisher eigene Satzungen.