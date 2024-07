Münster lehnt Unterbringung von Schutzsuchenden im Pfarrhaus ab

Der Gemeinderat von Münster hat in seiner jüngsten Sitzung über einen Standort für die Unterbringung von Schutzsuchenden diskutiert. Auf Anfrage des Landratsamts Donau-Ries wurden mehrere mögliche Orte diskutiert. Eine Unterbringung neben dem Kindergarten, am neuen Gewerbegebiet „Am Hoffeld II“ und am ehemaligen Stockplatz kamen in Betracht, wurden aber allesamt aus verschiedenen Gründen als nicht geeignet erachtet.

