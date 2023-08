Münster

06:00 Uhr

Kann die Gemeinde Münster Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen?

In Münster wurde und wird viel gebaut (im Bild Häuser in der Haferfeldstraße), aber die Suche nach Unterkünten für Geflüchtete gestaltet sich schwierig.

Plus Die angespannte Flüchtlingslage macht auch vor dem Kreis Donau-Ries nicht halt. Auch Münster beschäftigt sich mit der Frage, ob eine Unterbringung möglich wäre.

Von Daniel Weigl

Die aktuell angespannte Flüchtlingssituation im Landkreis Donau-Ries hat längst auch die kleineren Gemeinden in der Region erreicht. Zwar stehen, aufgrund der räumlichen Voraussetzungen, zwar zunächst die Städte in der Pflicht, dennoch sollen sich spätestens nach dem flammenden Appell von Landrat Stefan Rößle - „Helft uns! Wir wollen eine gerechte Verteilung“ - alle 44 Kommunen im Landkreis Gedanken über Möglichkeiten einer dezentralen Unterbringung für Asylbewerber und Schutzsuchende machen. In Münster ist der Hilferuf angekommen.

In der Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Jürgen Raab die Räte über die aktuell angespannte Situation im Landkreis. Laut Landratsamt ist Münster eine von elf Kommunen, die keine Flüchtlinge in dezentralen Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften unterbringen. Das wird laut Raab, zumindest vorerst, so bleiben. „Wir haben schlichtweg nicht die Möglichkeit einer größeren dezentralen Unterkunft“, so der Rathauschef, der die Gründe für die schwierige Situation in München und Berlin sieht.

