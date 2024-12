Bürgermeister wird deutlich: Zwist um „Hansele-Stadel“ in Genderkingen

Seit einigen Wochen schwelen Differenzen zwischen Bürgermeister Leonhard Schwab und Bernhard Schellenberger, dem Vorsitzenden des Bürgervereins. Ausgangspunkt ist die am 17. September erfolgte vorübergehende Nutzungsuntersagung des im Eigentum der Gemeinde stehenden „Hansele-Stadels“ in der Lechstraße für jegliche Veranstaltungen. Der Bürgerverein ist Pächter des Gebäudes und hatte Mitte des Jahres eine dauerhafte Gaststättenerlaubnis beantragt. Dafür hat das zuständige Landratsamt eine baurechtliche Nutzungsänderung verlangt. Denn errichtet wurde der Stadel vor Generationen als „landwirtschaftlicher Kalt-Stadel“; einen Bauplan gibt es nicht.

Eigentlich, so Bürgermeister Schwab im Mitteilungsblatt vom Oktober, hätte es eine Erlaubnis der Nutzungsänderung bereits bei Abschluss der Vereinbarung zwischen Gemeinde und Verein im Jahr 2009 geben müssen. Schwab steht erst seit 2020 an der Gemeindespitze. Um die Nutzungsänderung sanktioniert zu bekommen ist ein Antrag mit Bauplan und Brandschutznachweis er­forderlich. Letzterer ist insofern problematisch, als der Stadel direkt auf der Grenze zum Nachbargrundstück steht.

Genderkingens Bürgermeister Schwab erließ Nutzungsuntersagung für „Hansele-Stadel“

Zwei Sofort-Maßnahmen leitete die Gemeinde noch im September ein. Der Gemeinderat beauftragte am 9. September die Erstellung von Bauplan, Brandschutznachweis und Kostenschätzung für notwendige Nachbesserungen. Bürgermeister Schwab erließ nach Abklärung mit der Baubehörde am 17. September wegen der fehlenden baurechtlichen Genehmigung eine vorübergehende Nutzungsuntersagung.

In der Folge machten Gerüchte im Ort die Runde. Vermutlich hielt Vereinsvorsitzender Schellenberger der Gemeinde und dem Bürgermeister unzureichende Kommunikation und geringes Interesse am „Hansele-Stadel“ vor. Jedenfalls wies Bürgermeister Schwab im Gemeinderat – ohne ins Detail zu gehen – schon am 2. Dezember und erneut in dieser Woche jegliche Beschuldigungen zurück. Er informierte den Gemeinderat auch, dass der Bürgerverein einen Rechtsanwalt eingeschaltet habe – was es bisher im Miteinander von Gemeinde und Vereinen nie gegeben habe. Ein Ausschussmitglied des Vereins bestätigte am 2. Dezember auch, dass es von diesem Schritt des Vereinsvorsitzenden erst im Nachhinein erfahren habe.

Bürgermeister Schwab wendet sich in Genderkingen gegen Störfeuer

„Wir sind dabei, wir tun alles, wir versuchen alles“, versicherte Schwab damals. In der Jahresschluss-Sitzung berichtete er nun, die beiden Hauptthemen zur Erlangung der baurechtlichen Genehmigung seien der Brandschutznachweis und die Abstandsflächenübernahme durch den Nachbarn. Mit letzterem sei man in Verhandlung, der Brandschutznachweis sei in Klärung.

Er habe den Sachstand neben dem Mitteilungsblatt in den öffentlichen Sitzungen stets zeitnah dargestellt. Fakt sei, so Schwab weiter, dass sich die weiteren Vereinsvorstände bei einem von ihm eingeladenen Gespräch über die Vorgehensweise nicht beklagt hätten. Im Gemeinderat wurde er gegen das Störfeuer deutlich: „Ich hoffe, es ist dabei klar geworden, dass man dem Gemeinderat, der Verwaltung und mir endlich seine Arbeit machen lässt und nicht durch Schreiben über eigens festgelegte willkürliche Verteilerkreise von außen beeinflusst. Das führt zu Verzögerungen, die nicht die Gemeinde oder die Verwaltung zu verantworten hat.“ Er hoffe, nach einem weiteren Termin mit dem Landratsamt bereits in der ersten Sitzung 2025 am 20. Januar Positiveres berichten zu können.