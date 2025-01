Die Gemeinde Genderkingen hat das Raiffeisen-Gebäude gekauft

Vor neun Monaten stellten VR Bank Neuburg-Rain und Sparkasse Donauwörth die gemeinsame SB-Geschäftsstelle in der Hauptstraße 26 in Genderkingen vor. Dort stehen in den Räumen der Sparkasse ein Geldausgabeautomat und ein Kontoauszugdrucker rund um die Uhr zur Verfügung. Beide Kreditinstitute haben das Präsenz-Personal aus der Lechgemeinde abgezogen und agieren mit der Selbstbedienungs-Geschäftsstelle unter einem Dach. Nun hat sich die VR Bank von ihrer Liegenschaft in der Hauptstraße 38 getrennt. Erwerber ist, wie Bürgermeister Leonhard Schwab im Gemeinderat unter „Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung“ mitteilte, die Gemeinde. Am 28. Januar werde die Übergabe des 1958/59 errichteten Gebäudes stattfinden. In Kürze, so Schwab weiter, werde der Gemeinderat in die Diskussion über die künftige Nutzung der Liegenschaft eintreten.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Genderkingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leonhard Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis