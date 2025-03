Sexueller Missbrauch an Kind in Donauwörth: Mann zu Haft verurteilt

Es ist eine Horrorvorstellung für jede Mutter: Das eigene Kind wird bei einer Veranstaltung von einer fremden Person betatscht, zwischen den Beinen berührt. Genau so etwas passierte nach Überzeugung des Amtsgerichts Augsburg vergangenen Sommer in Donauwörth (wir berichteten). Ein Mann berührte bei einem Autotreffen laut Anklage eine Neunjährige an Brust, Bauch und im Intimbereich – und zwar „mindestens“ 20 Sekunden. Zahlreiche Zeugen sagen zwar aus, dass sie von dem Geschehen nichts mitbekommen haben. Warum das Gericht den 45-Jährigen dennoch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

