Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Gewitter richtet in Kreisseniorenheim in Wemding einigen Schaden an

Wemding

Gewitter richtet einigen Schaden in Pflegeheim an

Das Unwetter überschwemmt den Keller im Kreisseniorenheim in Wemding bis zu 80 Zentimeter hoch. Einrichtung muss improvisieren.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Über die Lieferrampe gelangte viel Wasser in das Gebäude des Seniorenheims in Wemding. Durchnässte und verschmutzte Einrichtung und Material wurden inzwischen ins Freie geschafft.
    Über die Lieferrampe gelangte viel Wasser in das Gebäude des Seniorenheims in Wemding. Durchnässte und verschmutzte Einrichtung und Material wurden inzwischen ins Freie geschafft. Foto: Thomas Unflath

    Als am vorigen Donnerstagabend in Wemding starker Regen einsetzte, ahnten die Bewohner und das Pflegepersonal im Kreisseniorenheim in Wemding nichts Böses. Als der Spätdienst wenig später aus einem Aufzugsschacht ein Plätschern hörte, wurde er jedoch stutzig. Das Personal schaute im Keller nach - und entdeckte das Problem: Über die Lieferrampe liefen - wie bereits berichtet - von der Straße große Mengen Wasser in das Gebäude. In dem entstand einiger Schaden. Der zwingt die Einrichtung nach Auskunft von Leiterin Sonja Wurm-Blesak zum Improvisieren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden