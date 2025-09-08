Gewitter richtet einigen Schaden in Pflegeheim an

Als am vorigen Donnerstagabend in Wemding starker Regen einsetzte, ahnten die Bewohner und das Pflegepersonal im Kreisseniorenheim in Wemding nichts Böses. Als der Spätdienst wenig später aus einem Aufzugsschacht ein Plätschern hörte, wurde er jedoch stutzig. Das Personal schaute im Keller nach - und entdeckte das Problem: Über die Lieferrampe liefen - wie bereits berichtet - von der Straße große Mengen Wasser in das Gebäude. In dem entstand einiger Schaden. Der zwingt die Einrichtung nach Auskunft von Leiterin Sonja Wurm-Blesak zum Improvisieren.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86650 Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisseniorenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis