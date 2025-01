Kaisheim Großeinsatz in Kaisheim: Ließ sich ein JVA-Beamter von Häftlingen bestechen?

In der JVA Kaisheim gerät ein Justizvollzugsbeamter unter Verdacht, Mobiltelefone an Insassen verkauft zu haben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot im Gefängnis an.