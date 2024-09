Hama will künftig 60 Prozent aller Handyhüllen in Deutschland produzieren

Zur IFA in Berlin zeigt Zubehörspezialist Hama wie gewohnt die ganze Bandbreite der unterschiedlichen Produktsortimente. Matter-fähige Smart-Home-Produkte, Überwachungskameras, Kopfhörer, Lautsprecher, Schnellladegeräte und vieles mehr. Ein Thema steht in diesem Jahr bei Hama aber besonders im Fokus, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt: Made in Germany.

Zu Hamas Erfolgsstrategie gehöre, Endkunden-Bedürfnisse zu erkennen, innovative Produktideen umzusetzen und höchste Qualität zu gewährleisten. Entwicklung, Design, Produktion, Verpackung und Qualitätssicherung gehen Hand in Hand. Die Monheimer wollen nun eine weitere Mission in Angriff nehmen: Mehr als 60 Prozent aller Hama-Handyhüllen sollen künftig in Deutschland produziert werden, wie es in der Mitteilung heißt.

Verbraucherschützer würden beim Schutz von teuren Smartphones zu strapazierfähigen Hüllen raten. Robust, Klima- und UV-beständig, absolut passgenau und stimmig im Design. Schon jetzt lasse Hama die ersten Hüllen im benachbarten Baden-Württemberg produzieren, teilt die Firma mit. Aus Monheim kämen Entwicklung und Design, hier werde die Ware auf Herz und Nieren geprüft und vor Ort in hochmodernen Anlagen verpackt. Die Transportwege seien kurz, der Wirtschaftsstandort Deutschland und die soziale Verantwortung würden gestärkt. Ein wichtiges Argument für Handel und Endverbraucher: Man könne schnell auf Marktgegebenheiten reagieren, wodurch beispielsweise bei neuen Smartphones die passenden Hüllen schnell lieferbar seien, heißt es abschließend. (AZ)