Monheim

vor 41 Min.

Hama: Rudolph Hanke war ein Top-Manager und Menschenfreund

Plus Der Tod von Hama-Seniorchef Rudolph Hanke berührt viele Menschen in Monheim und darüber hinaus. Was ihn von anderen Wirtschaftsgrößen unterschieden hat.

Von Wolfgang Widemann

Die Nachricht kam überraschend und berührte viele Menschen. Am Dienstag um 13 Uhr informierte die Firma Hama ihre rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale in Monheim über das Intranet vom Tod des Seniorchefs Rudolph Hanke. Beschäftigte blieben dem Vernehmen nach vor großen Bildschirmen, die im Unternehmen montiert sind, stehen, lasen die Meldung und waren ergriffen. "Da hatte sicher mancher Tränen in den Augen", erklärt Pressesprecherin Susanne Uhlschmidt. Am Abend verkündete Bürgermeister Günther Pfefferer im Stadtrat den Tod des Ehrenbrief-Trägers - das ist die höchste Auszeichnung, welche die Jura-Kommune zu vergeben hat - und das Gremium legte eine Gedenkminute ein.

Hanke wurde 86 Jahre alt. Mit ihm verlieren die Stadt Monheim und der Donau-Ries-Kreis eine der bedeutendsten Unternehmer-Persönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Hankes Biografie liefert genügend Stoff für einen Roman. Er erlebte im Zweiten Weltkrieg 1945 als Siebenjähriger in einem Keller in Dresden den verheerenden Bombenangriff der Alliierten auf die Stadt, in der sein Vater Martin Hanke 1923 den Fotozubehör-Betrieb Hamaphot gegründet hatte. Die Familie musste ihre Heimat in Sachsen verlassen und landete bei einem Geschäftskunden (Foto Mannes) in Monheim. Martin Hanke wagte dort in einem Schuppen den Neuanfang. Sein Sohn Rudolph musste 1959 jäh Verantwortung übernehmen, als sein Vater starb. Zusammen mit seinem Schwager Adolf Thomas (er starb 2002) leitete er fortan das Unternehmen.

