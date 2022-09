Hamlar

18:15 Uhr

Grenzebach investiert 13 Millionen in PV-Produktion in Hamlar

Plus Fassaden als PV-Fläche nutzen - dafür hat Grenzebach eine innovative Lösung gefunden. Produziert wird in Hamlar. Die Erwartungen an das neue Geschäftsfeld sind riesig.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Grenzebach investiert kräftig in den Heimatstandort Hamlar und wird zum Hersteller von PV-Modulen. Der Maschinenbauer stellt unter dem Namen Envelon Solar-Elemente her, die an Fassaden von Bürogebäuden oder Hallen montiert werden und dort aus Sonnenlicht Strom erzeugen. Damit können Gebäudebesitzer ihre bereits vorhandenen Flächen nutzen. Bei der Eröffnung der Produktionslinie am Freitag im Hamlar wurde deutlich, wie groß die Erwartungen in das neue Geschäftsfeld sind. Die Zahl der Mitarbeiter soll weiter wachsen, internationale Absatzmärkte sind im Blick.

