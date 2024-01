Hamlar

25.01.2024

Kein Erfolg mit Solarfassaden: Grenzebach entlässt 24 Mitarbeiter

Plus Erst seit September 2022 produziert eine Firma der Grenzebach-Gruppe in Hamlar. Doch die Erwartungen wurden in Deutschland nicht erfüllt. In den USA läuft es anders.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Mit Fassaden Strom erzeugen: Das müsste doch in Zeiten von Energiekrise und Atomausstieg eine zündende Geschäftsidee sein. Das dachte man sich auch bei der Firma Grenzebach, erst im September 2022 wurde am Standort in Hamlar die neue Produktion für Solarfassaden offiziell eröffnet. Jetzt teilt das Unternehmen mit, dass die zuständige Grenzebach Envelon GmbH ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland ab sofort einstellen werde. Zwei Dutzend Beschäftigte in Hamlar verlieren damit ihre Jobs.

Mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe die Personalabteilung bereits allgemein gesprochen, Einzelgespräche laufen und folgen, teilt Grenzebach-Sprecherin Andrea Steigerwald auf Anfrage unserer Redaktion mit. Es sind nicht nur Beschäftigte in der Produktion, die sich nach einer neuen Stelle umsehen müssen. Auch Ingenieure, Vertriebsprofis oder Servicemitarbeiter erhalten die Kündigung von Envelon, insgesamt handelt es sich um 24 Personen. Gesetzliche und vertragliche Kündigungsfristen würden dabei beachtet und eingehalten, so Steigerwald. Envelon selbst hat keinen Betriebsrat, aus dem Grenzebach-Betriebsrat gab es auf Anfrage keine Stellungnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen