Hangover-Party 2025: Vorbereitungen sind in vollem Gange

Bauzäune säumen den Gewerbepark an der B2 in Mertingen, einzelne Zelte ragen schon zwischen Kisten, Planen und Gabelstaplern hervor, Staub und Vorfreude liegen in der Luft: Denn am kommenden Wochenende können sich Feierwütige in Mertingen wieder zwischen Beats verlieren und durch die Nächte tanzen. Zum 24. Mal lädt die katholische Landjugend zur Hangover-Party ein.

Noch laufen die Aufbauarbeiten, bis sich das Gelände bei Mertingen am 4. und 5. Juli in eine der größten Freilicht-Discos der Region verwandeln wird. Die Hangover-Party ist in den kommenden Wochen jedoch nicht die einzige Möglichkeit auf die Weise den Sommer zu feiern.

Vorbereitungen für Hangover-Party: Katholische Landjugend packt trotz Hitze kräftig an

Die Vorbereitungsarbeiten auf dem etwa 3000 Quadratmeter großen Areal in Mertingen laufen auf Hochtouren, berichtet Marko Mirkic. Er löste im vergangenen Jahr den langjährigen Vorsitzenden der katholischen Landjugend, Thomas Völkl ab: „Wir sind eigentlich so vier, fünf Leute, die alles leiten“, so der neue Vorsitzende. Alleine könne man das gar nicht schaffen, betont er. Seit Sonntag sei das Team der Landjugend mit den Aufbauarbeiten auf dem Areal beschäftigt. „Untertags sind wir 25 bis 30 Leute, die extra Urlaub haben zum Helfen“, sagt Mirkic: „Nach Feierabend kommen dann noch mehr dazu.“

Icon Vergrößern Die fleißigen Helfer und Helferinnen der katholischen Landjugend Mertingen sind bereits sechs Tage vor der Hangover-Party mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. Foto: Anja Volkwein Icon Schließen Schließen Die fleißigen Helfer und Helferinnen der katholischen Landjugend Mertingen sind bereits sechs Tage vor der Hangover-Party mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. Foto: Anja Volkwein

Die Hitze der vergangenen Tage sei zwar anstrengend gewesen, dennoch komme die Aufbau-Crew gut voran, erzählt Schriftführerin Michelle Bissinger: „Wir haben einfach mehrere Eispausen gemacht.“ Zudem gebe es einen selbst gebauten Pool, um sich abzukühlen. Insgesamt seien sie mit dem Aufbau gut in der Zeit, berichtet die Schriftführerin weiter: „Es fühlt sich schon fast an wie Donnerstag.“ Dann finde die Abnahme statt, bevor die Party am Freitag startet. Am Wochenende werden dann um die 140 Helferinnen und Helfer das Partygeschehen am Laufen halten.

Icon Vergrößern Trotz der hohen Temperaturen gehen die Vorbereitungen für die Hangover-Party 2025 in Mertingen zügig voran. Foto: Anja Volkwein Icon Schließen Schließen Trotz der hohen Temperaturen gehen die Vorbereitungen für die Hangover-Party 2025 in Mertingen zügig voran. Foto: Anja Volkwein

Hangover Party in Mertingen: Veranstalter rechnet mit 9000 Besuchern

Die Hangoverparty sei die größte Open-Air-Feier in Nordschwaben, sagt Marko Mirkic: Rund 4500 Besucher in Partylaune werden pro Tag erwartet. Tickets gibt es nur an der Abendkasse. Los geht es an beiden Tagen um 21 Uhr. Herzstück des Partyareals ist die große Festivalbühne. „Die ist am Kopf des Geländes und 28 auf 10 Meter groß“, beschreibt Mirkic den Aufbau. Hinzu kommen sieben Bars.

Am Freitagabend legt DJ Diabolo auf und entführt die Feierlustigen „zurück in die 90er und 2000er“. Schankschluss ist um 3.30 Uhr. Wer dann noch nicht genug hat, kann am Samstag weiterfeiern, sagt Mirkic grinsend. Der zweite Abend steht unter dem Motto „Party Beats“ und beginnt mit DJ Oliver Magenta. „Der macht sozusagen das Warm-up“, erklärt der Vorsitzende. Anschließend legt DJ Niklas Dee auf, ihm folgen das DJ-Duo AXMO sowie Timbo & this Chris. Mirkic und sein Team freuen sich trotz der hohen Temperaturen und möglichen Gewitter auf den Partystartschuss am Freitag. „Besser als kalt und nass, wie im vergangenen Jahr“, findet er.

Plattenpartys 2025: Diese Feten finden in Donauwörth und Umgebung statt

Freiluft- und Zeltfeten haben im Donauwörther Umland einen gewissen Kultstatus, so lädt der FSV Buchdorf im Rahmen des Grümpelturniers vom 11. bis 13. Juli auch zum Feiern ein. Freitag- und Samstagabend legen in Buchdorf DJs nicht nur für die Fußballspieler auf. Am 2. August steigt in Otting die Beachparty inklusive Pool. Wenig später veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen am 16. August ihre Plattenparty im Naherholungsgebiet. Auch die Schulhausjugend Wörnitzstein lädt zum gemeinsamen Feiern ein und lässt es am 30. August mit der Summerfeeling-Party krachen. Das Sunfield-Festival in Großsorheim findet nach der großen Verabschiedung im vergangenen Jahr erstmals nicht mehr statt.

Diese Aufzählung ist lediglich als Übersicht zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.