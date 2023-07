Mertingen

Tausende feiern bei der "Hangover"-Party in Mertingen durch die Nacht

Tausende von Gästen feierten am Wochenende bei der "Hangover"-Party in Mertingen.

Plus Bei der "Hangover"-Party in Mertingen tummeln sich rund 6500 Gäste. Was der Landjugend-Vorsitzende zu einem Gerücht sagt.

Zwei Nächte lang herrschte wieder der Ausnahmezustand auf einem Grundstück im Gewerbegebiet Mertingen-Ost an der B2. Tausende von Feiernden kamen zur "Hangover"-Party. Die zählt zu den größten im nördlichen Schwaben.

Die Fete gibt es seit 2012. Veranstalter ist die Katholische Landjugend (KLJB) in Mertingen. Deren Vorsitzender Thomas Völk zieht nach dem Spektakel eine positive Bilanz: "Wir sind sehr zufrieden." Das rund 3000 Quadratmeter große Areal sei an beiden Tagen praktisch komplett gefüllt gewesen. In den offiziellen Zahlen heißt das: am Freitag zählte die KLJB rund 3000 Gäste und am Samstag etwa 3500.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

