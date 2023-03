Harburg

vor 41 Min.

Unterkünfte für Flüchtlinge: Stadt Harburg bietet drei Standorte an

Plus Der Stadtrat in Harburg schlägt dem Landkreis drei mögliche Standorte für Container-Lösungen vor. Dafür würde auch ein Fußballplatz geopfert.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Wohin mit den vielen Flüchtlingen? Diese Frage beschäftigt zunehmend die Region. Der Druck ist hoch. In den kommenden Monaten sind im Donau-Ries-Kreis wohl Hunderte von Menschen – vor allem aus der Ukraine – unterzubringen. Der Kreis sucht händeringend nach geeigneten Gebäuden, Wohnungen und nach Flächen, auf denen Notunterkünfte errichtet werden können. Dabei sind auch die Kommunen gefragt. Der Stadtrat in Harburg hat sich am Donnerstagabend mit dem Thema auseinandergesetzt. Ergebnis: Die Stadt bietet drei Grundstücke an, auf die Wohncontainer gestellt werden könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen