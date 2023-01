Landkreis Donau-Ries erwartet Hunderte Menschen aus der Ukraine

Plus Weil Bayern bisher noch wenig Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen hat, werden nun Kriegsflüchtlinge vermehrt nach Schwaben gebracht - und in den Landkreis.

Die Flüchtlingsthematik im Landkreis Donau-Ries verschärft sich. Denn laut Landrat Stefan Rößle muss der Landkreis Donau-Ries wohl mehrere Hundert Geflohene aus der Ukraine aufnehmen. Bisher ist nicht bekannt, wann genau die Personen im Landkreis ankommen. Doch die Unterkünfte sind jetzt schon besetzt. Zwar können jetzt auch im ehemaligen Blumenhotel in Rain wieder Menschen unterkommen - derzeit sind es 30 Personen - doch diese Option gibt es nur bis April. "Wir brauchen eine tragfähige Lösung", so Rößle gegenüber dieser Redaktion.