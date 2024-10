Hochwasser in Baggerseen schürt Angst vor neuer Flut

Wochenlang war im Juni und Juli an den Baggerseen bei Hamlar ein außergewöhnliches Naturereignis zu beobachten, das für großen Schaden sorgte: Durch den extremen Niederschlag und die Fluten des Egelseebachs stiegen die Pegel derart an, dass die Gewässer über die Ufer traten. Der Badesee am Naherholungsgebiet - er liegt am nächsten zum Dorf - lief im Juni regelrecht über, die Wassermassen ergossen sich über Tage in den Ort und richteten gewaltige Schäden an. Durch den Regen in den vergangenen Wochen sind die Pegelstände jetzt erneut nach oben gegangen. Dies sorgt in Hamlar für besorgte Mienen.

Wolfgang Widemann

Hamlar

Gudrun Seidel