Das Hochwasser verschonte in Hamlar nur vier Anwesen

Es sollten ein paar schöne Tage werden. Am 1. Juni fuhr Lars Maier mit seiner Frau in den Campingurlaub nach Österreich. Dort wollte das Ehepaar aus Hamlar auch gleich seine Silberhochzeit feiern. Doch daraus wurde nichts. Nach zwei Tagen erfuhren die Maiers von Angehörigen, dass ein gewaltiges Hochwasser das Dorf überschwemmte und in der Region der Katastrophen-Fall ausgerufen wurde. Die Jahrhundertflut traf nicht nur Maier, der als Gemeinderat eine besondere Funktion in dem Bäumenheimer Ortsteil mit seinen rund 230 Einwohnern hat. Fast im ganzen Dorf hieß es: „Land unter.“

