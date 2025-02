Geplante Erweiterung des Holzheimer Friedhofs: Die Friedhofsmauer wirkt wenig stabil

Die geplante Friedhofserweiterung in Holzheim nimmt weiter Gestalt an. Bekanntlich sollen südwestlich des bestehenden Friedhofes neue Gräber entstehen. Die vorgesehene Fläche gehört der Gemeinde - der Friedhof der Diözese Augsburg. Bisher wurden im Zuge der Erweiterung zwei Gräber umgebettet und ein Durchbruch zwischen den beiden Arealen geschaffen. Was der aktuelle Sachstand ist und welche Maßnahmen als Nächstes durchgeführt werden sollen, darüber informierte Bürgermeister Josef Schmidberger jetzt in der Gemeinderatssitzung.

