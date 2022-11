Neue Schriften über die Holzheimer Heimatgeschichte sind erschienen

Plus Robert Ruttmann blickt darin auf 150 Jahre Denkmal und Mariensäule zurück. Der Gründungsvorsitzende steht auch im 40. Jubiläumsjahr an der Spitze des Heimatkundlichen Arbeitskreis Holzheim.

Weitere drei Jahre leitet Robert Ruttmann den Heimatkundlichen Arbeitskreis Gemeinde Holzheim. Der Gründungsvorsitzende und Altbürgermeister steht damit auch zum 40. Jubiläum an der Spitze des 1984 gegründeten Vereins. Unter der Leitung von Siegfried Gruber wurden Ruttmann und das gesamte Team für die dreijährige Amtszeit einstimmig gewählt: Zweiter Vorsitzender Klaus Hirschinger, Kassenwart Wally Paula, Schriftführer Alfred Kranz, Archivar Andreas Forster, Rechnungsprüfer Leonhard Sedlmair und Albert Forster.