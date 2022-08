Holzheim

Robert Ruttmann ist nun Altbürgermeister in Holzheim

Altbürgermeister Robert Ruttmann trug sich mit dem Satz "Vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt!" in das Goldene Buch ein, dahinter (von rechts) Bürgermeister Josef Schmidberger, Landrat Stefan Rößle, Zweiter Bürgermeister Josef Oßwald, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, Christa Ruttmann, Dritter Bürgermeister Peter Bürle und Gemeindesekretärin Jasmin Deschler.

Plus Diese Personale ist schon länger beschlossen, doch wegen der Pandemie findet erst jetzt der Festakt statt. Lobende Worte seitens des Landrats.

Von Adalbert Riehl

"Robert, du hast ein erstaunliches Pensum bewältigt", so hat Landrat Stefan Rößle seine Laudatio bei der Ernennung von Robert Ruttmann zum Altbürgermeister zusammengefasst. Bereits am 3. August vorigen Jahres hatte der Gemeinderat den Ehrentitel beschlossen. Um die förmliche Ernennung würdig zu begehen, habe man angesichts der Pandemie gewartet, so erster Bürgermeister Josef Schmidberger.

