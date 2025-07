Holzheim bringt vor der Pause noch einiges auf den Weg

Vor der Sommerpause hat der Holzheimer Gemeinderat noch einige Themen auf den Weg gebracht. So zum Beispiel kleine Sanierungs- und Reparaturarbeiten an bestehenden Gebäuden. So soll der Sockel der Marienkapelle in Riedheim instand gesetzt werden. Bei einem Ortstermin mit Kirchenpfleger Paul Sedlmair und der Firma Hartwig GmbH aus Pöttmes besichtigte Bürgermeister Josef Schmidberger die Kapelle. Er schlug den Gremium den Sockel für circa 5.000 Euro von der Firma Hartwig sanieren zu lassen, da der Putz beschädigt ist. Gemeinderätin Antonie Eberle (CSU) fragte nach, ob man nicht gleich eine größere Sanierung durchführen sollte, die länger Bestand hält.

Daniel Weigl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86684 Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Schmidberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis