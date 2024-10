Polizei ermittelt wegen illegaler Prostitution im Landkreis Donau-Ries

„Hallo, ich bin Thea, eine verführerische Asiatin mit zierlicher Gestalt“ - „Bock auf ein versautes Date voller Sex, Lust und Leidenschaft?“ - „Hey, mein Süßer, hast du mal wieder Lust auf einen geilen Zeitvertreib?“: So oder so ähnlich klingen Inserate, mit denen auf verschiedenen Internet-Plattformen Kunden für das älteste Gewerbe der Welt angesprochen werden. Junge Frauen in Dessous sind dort abgebildet, die detailliert ihre Dienstleistungen mit Preisangaben beschreiben. Dazu sind - unter anderem auch - Adressen in Kaisheim, Wemding oder Donauwörth genannt. Das Heikle daran: Während Prostitution in Städten über 30.000 Einwohnern gesetzlich erlaubt ist, gilt sie in kleineren Kommunen als illegal und wird als Ordnungswidrigkeit beziehungsweise als Straftat geahndet.

