Bäumenheim

18:00 Uhr

Prostitution in Bäumenheim: Polizei hebt illegales "Liebesnest" aus

Plus Eine Frau geht in einem Bäumenheimer Hotel verbotenerweise der Prostitution nach. Warum das im Landkreis nicht erlaubt ist und wie die Kripo die Situation einschätzt.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Das älteste Gewerbe der Welt findet auch im Landkreis Donau-Ries nach dem Marktprinzip von Angebot und Nachfrage statt - obwohl es dort nach den Buchstaben des Gesetzes strafbar ist. Paragraf 120 des Ordnungswidrigkeitengesetzes und Paragraf 184 des Strafgesetzbuches sehen vor, dass bezahlter Sex dann eine verbotene Dienstleistung ist, wenn er in Ortschaften unter 30.000 Einwohnern ausgeübt wird. So gesehen darf es das horizontale Gewerbe im gesamten Donau-Ries-Kreis nicht geben. Doch das ist pure Illusion, denn immer wieder werden Fälle außerhalb der Legalität bekannt. In den Jahren 2021 und 2022 waren es jeweils gut 20. Oft treffen sich Prostituierte und Kunde in Hotels oder Ferienwohnungen. Einen Straßenstrich gibt es im Landkreis Donau-Ries nicht. So auch jetzt in einem Fall in Bäumenheim vor wenigen Tagen.

Die Kripo Dillingen hob ein "Liebesnest" in einer Beherbergungsstätte aus, in der eine junge Frau ein Zimmer angemietet hatte, um illegal der Prostitution nachzugehen. Die 21-jährige Rumänin hatte auf einschlägigen Portalen im Internet ihre sexuellen Dienstleistungen inseriert, mit ihren Freiern dann Ort und Uhrzeit vereinbart und sich nach "Geschäftsabschluss" dafür bezahlen lassen.

