In Bayerdilling wurde der neue Pfarrer Joseph Afatchao ins Amt eingeführt

Bayerdilling

Bayern trifft Togo - Amtseinführung von Pfarrer Joseph Afatchao wird zum Fest für alle Sinne

Die Amtseinführung von Bayerdillings neuem Pfarrer Joseph Afatchao geriet zum Fest für alle Sinne. Die Kirche St. Michael war deutlich zu klein für den Besucheransturm.
Von Adalbert Riehl
    •
    •
    •
    Dekan Robert Neuner (Mitte) führte Pfarrer Joseph Afatchao (rechts neben ihm) ins Amt ein, dahinter Prodekan Jörg Biercher, links Domkapitular Thomas Rauch (Kempten).
    Dekan Robert Neuner (Mitte) führte Pfarrer Joseph Afatchao (rechts neben ihm) ins Amt ein, dahinter Prodekan Jörg Biercher, links Domkapitular Thomas Rauch (Kempten). Foto: Adalbert Riehl

    Geschmückt mit den zwei Landesflaggen hieß es auf dem Liedzettel schlicht „Bayern trifft Togo“. Die Pfarreiengemeinschaft Bayerdilling (PG) hatte nicht zu viel versprochen. Zu seiner Amtseinführung hatte der neue Pfarrer Dr. Joseph Afatchao viele Verwandte und Freunde mobilisiert. 40 Geistliche aus Europa und Afrika nahmen allein im Chorraum Platz. Die sieben Pfarreien und Kuratien ließen den Gottesdienst in ein im Pfarrhof aufgestelltes Zelt übertragen, denn St. Michael war deutlich zu klein für die Gläubigen, die mit ihrem neuen Seelsorger feiern wollten. Die festlich geschmückte Kirche und das fein abgestimmte Programm machten die Messe zu einem Fest des gemeinsamen Glaubens und für alle Sinne. Vier Fahnenabordnungen repräsentierten stellvertretend das gesellschaftliche Leben in den PG-Orten.

