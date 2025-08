Kirche renoviert: Der Dachstuhl ist jetzt wieder gerade

Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer nannte sie die „Krönung der umfangreichen Dorferneuerung“. Pater Vinson Nirappel Varkey ging auf den doppelten Festtag und die doppelte Erneuerung ein. Kirchenpfleger Rudolf Stöckl konstatierte, man hätte fast den letzten Zug für die Gesamtrenovierung wegen der Priorisierungsliste der Diözese Augsburg verpasst. Die Rede ist vom festlichen Abschluss der Renovierung von St. Sixtus in Blossenau am Sonntag.

Schon 1997 wies der Dachstuhl statische Mängel auf. Nach Ortstermin und Empfehlung von Josef Mühlehner vom Projektmanagement der Diözese beantragte die Kirchenverwaltung im Oktober 2019 die Renovierung. Das war gerade noch rechtzeitig, denn durch knappere Finanzmittel werden jetzt Filialkirchen zurückgestellt – womöglich wäre St. Sixtus nur noch „notsaniert“ worden.

Die Renovierung der Kirche in Blossenau kostet 675.000 Euro

So aber wurde auf die von 755.000 Euro auf 676.500 Euro gedrückte Kostenschätzung der Höchstzuschuss von 497.800 Euro aus Augsburg zugesagt. Ferner beteiligten sich Landesamt für Denkmalpflege, Bezirk Schwaben und Landkreis Donau-Ries (je 7000 Euro), Gemeinde Tagmersheim (12.000 Euro) und Bayerische Landesstiftung (35.000 Euro). „Den Rest von 110.700 Euro müssen wir über Eigenmittel und Spenden aufbringen“, so Rudolf Stöckl am Ende des Gottesdienstes. Mit 674.958 Euro einschließlich Kanal- und Wasseranschluss wurde es eine Punktlandung. 35.900 Euro an Spenden sind eingegangen. 585 ehrenamtliche Arbeitsstunden unter anderem bei Reinigung, Sakristei-Renovierung und den Kiesstreifen um die Kirche wurden geleistet.

Hydraulisch musste der Langhaus-Dachstuhl an der Ostseite um 15 Zentimeter angehoben und neu verschraubt werden, im Bild eine der Reparaturstellen. KODAK Digital Still Camera Foto: Adalbert Riehl

Architekt Daniel Eggeling und die Handwerksbetriebe hatten schwierige Aufgaben. Der Dachstuhl des Langhauses wurde hydraulisch auf der Ostseite um bis zu 15 Zentimeter angehoben, so dass er wieder geradestand und fest verschraubt werden konnte. In den Dachstühlen von Turm und Langhaus war viel Holz zu erneuern, auszubessern und zusätzlich einzubauen.

Rundeisen stabilisieren die Außenmauern der Kirche in Blossenau

Zur statischen Wiederherstellung – unter anderem war der Übergang zur westlichen Erweiterung von 1953/54 deutlich sichtbar geworden – bohrte und verpresste eine Spezialfirma neun Meter lange Rundeisen von Westen beiderseits in die Außenmauern. Anschließend waren die Risse im Mauerwerk selbst innen wie außen zu verpressen. Außen ist die gelungene Renovierung durch den Neuanstrich und das neu eingedeckte Dach sichtbar. Auch innen „strahlt“ die Kirche: Restaurator und Kirchenmaler beseitigten Risse in der Decke und malten den Innenraum neu aus. Die Johann Wiedemann aus Kühlenthal (1717 bis 1779) zugeschriebenen Fresken an der Langhausdecke sowie die Skulpturen des Altares stellen den Bezug zum Kirchenpatron und seinen Gefährten her. Hatte man im März vergangenen Jahres mit der Renovierung begonnen, so konnte am 12. Dezember das Gerüst abgebaut werden; 2025 standen lediglich noch Restarbeiten an.

Pater Vinson, der den Festgottesdienst in Konzelebration mit Pfarrer Francis Okechukwu Okeke (Urlaubsvertretung in der Pfarreiengemeinschaft) feierte, ging in seiner Predigt auf das doppelte Fest von Patrozinium und Renovierungsabschluss ein. Die Kirchenverwaltung lobte er für Einsatz und Weitblick. Die Kirche erstrahle in neuem Glanz, Dankbarkeit gelte allen Beteiligten, die das Gebäude erneuert haben. „Lassen wir auch unser Herz erneuern“, rief er auf. Zum Gleichnis von der reichen Ernte, das im Tages-Evangelium verkündet wurde, leitete er über auf den Kirchenpatron Sixtus. Dieser habe keine irdischen Schätze angehäuft, sei seiner Gemeinde mit großem Herzen treugeblieben und habe Schätze im Himmel gesammelt: „Reichtum macht, was wir teilen, nicht was wir anhäufen im Leben.“

Rudolf Stöckl organisierte die Renovierung der Kirche in Blossenau mit

Bürgermeisterin Riedelsheimer gratulierte zur Renovierung der ortsbildprägenden Kirche. Sie sei ein Signal für die Gläubigen und der Mittelpunkt des Angerdorfes. Pater Vinson wie die Bürgermeisterin stellten Kirchenpfleger Rudolf Stöckl besonders heraus, der sowohl organisatorisch wie handwerklich mitarbeitete. Nach 30 Jahren endete 2024 zwar sein Dienst als Kirchenpfleger der Pfarrei, aber er machte mangels Nachfolger im Januar interimsmäßig weiter.

Kirchenpfleger Rudolf Stöckl war der Motor der Erneuerungsmaßnahme an der Kirche in Blossenau. Foto: Wolfgang Widemann

Eröffnet worden war der Gottesdienst durch einen Gong der historischen Glocke von 1668. Sie stand bislang unbenutzt im Turm und hat jetzt einen Ehrenplatz im Kirchenschiff erhalten. Zwei Vereinsabordnungen, 13 Ministranten und die musikalische Umrahmung durch den örtlichen Chor Fis Famos sowie Organist Peter Schmid gaben dem Fest eine besonders feierliche Note. Und die Jungen Usseltaler begleiteten die Festgemeinde zur weltlichen Feier ins B+ Zentrum.