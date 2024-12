VdK-Preis für Barrierefreie Innovationen: Der erste Platz geht ins Ries

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist ein entscheidender Faktor, um allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Städte und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen, die viel Engagement und Kreativität erfordern, um eine inklusive Umgebung zu schaffen. Wie sieht es mit der Umsetzung dieser gesellschaftlichen Aufgabe im Landkreis Donau-Ries aus? Welche Projekte unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit wurden von den Kommunen verwirklicht? Mit dieser Fragestellung initiierte der VdK Kreisverband Donau-Ries mit seinem Vorsitzenden Leo Nagel den Wettbewerb „Da schau her!“ Am Dienstag fand in der Stadthalle Monheim ein Festakt zur Verleihung der Auszeichnungen „Barrierefreie Innovationen im öffentlichen Raum“ an drei Preisträger statt.

Beate Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VdK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Barrierefreiheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis