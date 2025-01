18-Jährige prallt bei Unfall mit Auto gegen das Tanzhaus

Eine junge Frau ist am Donnerstag mit ihrem Auto gegen das Tanzhaus in Donauwörth geprallt. Die 18-Jährige war der Polizei zufolge um kurz nach 11.30 Uhr auf der Sonnenstraße unterwegs. Auf gerade Strecke stieß der Wagen aus bislang unbekannter Ursache mit der Front gegen die Fassade des Gebäudes.

Die Fahranfängerin gab gegenüber den Beamten an, unverletzt geblieben zu sein. An dem Pkw entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Inwieweit auch das Gebäude, das demnächst komplett umgebaut und saniert werden soll, in Mitleidenschaft gezogen wurde, steht noch nicht fest. (AZ)