Kiwanis-Oktoberfest in Donauwörth: Wird auch im kommenden Jahr „länger“ gefeiert?

Es war dieses Jahr ein besonderes Kiwanis-Oktoberfest in Donauwörth. Die beliebte Veranstaltung feierte ein Jubiläum, die 15. Auflage. Und zu diesem Anlass fand die Gaudi auf dem Festplatz an zwei Wochenenden statt. Die Organisatoren sind äußerst zufrieden mit dem Fest.

„Wir haben vier Tage eine tolle Party gehabt“, sagt Raimund Brechenmacher, Sprecher des Arbeitskreises. Viele Menschen strömten ins Zelt und feierten ausgiebig bis um Mitternacht. Sie hätten wohl an allen Abenden auch noch weitergefeiert, doch länger darf die Veranstaltung nicht stattfinden. Möglicherweise ist das für so manchen zu früh. So war zumindest am Samstag bei der U16-Party zunächst nicht allzu viel los. „Da waren wir schon etwas enttäuscht“, räumt Brechenmacher ein. Hier gebe es noch Steigerungspotenzial. Er geht davon aus, dass es viele Jugendliche bei einer solchen Plattenparty nicht gewohnt sind, schon am früheren Abend aufzutauchen. Dafür füllte sich das Zelt später. „Es war proppenvoll“, freut sich Brechenmacher. So wie auch an den anderen drei Abenden.

Finanziell fällt Oktoberfest in Donauwörth positiv aus

Auch der Sonntag am ersten Wochenende, der unter anderem mit einem Familiengottesdienst und dem Auftritt der Mertinger Schuhplattler und Goißlschnalzer aufwarten konnte, war bei den Menschen gefragt. Es habe sich auf jeden Fall gelohnt, über zwei Wochenenden zu feiern, findet Brechenmacher. „Es war ein tolles Erlebnis.“ Auch deshalb, weil das Oktoberfest bis auf eine Schlägerei am ersten Wochenende friedlich verlief, wie es von der Polizeiinspektion Donauwörth heißt. Auch finanziell ist das Ergebnis laut Brechenmacher positiv. Die Einnahmen aus dem Kiwanis-Oktoberfest kommen sozialen Projekten zugute. Mit Blick auf die große Resonanz schließt Brechenmacher nicht aus, dass die Menschen auch im kommenden Jahr zwei Wochenenden auf dem Oktoberfest feiern können. „Unter Umständen, aber das muss erst noch diskutiert werden.“