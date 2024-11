Landesstiftung gibt knapp 150.000 Euro für den Landkreis Donau-Ries

Die Bayerische Landesstiftung fördert die Instandhaltung einer Reihe von Baudenkmälern auch im Landkreis Donau-Ries. Darunter ist etwa die Ringmauer (östliches und westliches Teilstück) der Burgruine Graisbach in der Gemeinde Marxheim, für die die Stiftung 29.400 Euro gibt. „Dem Baudenkmal wird regionale Bedeutung beigemessen, deswegen freue ich mich über diese beschlossene Förderung, um die Finanzierungslücke zu schließen“, so MdL Wolfgang Fackler. Minister Fabian Mehring erklärt: „Unsere kommunalen, kirchlichen und privaten Denkmäler prägen unsere Städte und Gemeinden seit Jahrhunderten. Daher ist es unsere Aufgabe diese zu erhalten.“ Den Großteil der Kosten in Höhe von rund 480.000 Euro trägt der Landkreis Donau-Ries als Eigentümer.

Über eine weitere Unterstützung durch die Landesstiftung kann sich die Katholische Kirchenstiftung St. Peter und Paul in Etting (Stadt Rain) freuen. Sie erhält 35.000 Euro für statische Instandsetzung der Kuratiekirche. Mit über 615.000 Euro beteiligt sich die Diözese Augsburg an den Gesamtkosten in Höhe von über 800.000 Euro.

Und das sind sämtliche aktuellen Fördermaßnahmen im Landkreis Donau-Ries: - Ringmauer der Burgruine Graisbach – 29.400 Euro - Dachsanierung eines Anwesens im Marktplatz in Nördlingen – 20.000 Euro - Generalsanierung eines Anwesens in der Dillinger Straße in Tapfheim – 23.100 Euro - Sanierung und Umbau eines Anwesens in der Langen Gasse in Nördlingen – 15.100 Euro - Statische Instandsetzung der Katholische Kuratiekirche St. Peter und Paul in Etting – 35.000 Euro - Sanierung der Fassade von Gebäuden in der Berger Straße in Nördlingen – 16.500 Euro - Kernsanierung eines Anwesens in der Henkergasse in Nördlingen – 10.400 Euro

Die Landesstiftung ging 1972 aus der Vereinigung der Bayerischen Staatsbank mit der Vereinsbank hervor und hat seitdem gemeinnützige und wohltätige Zwecke im sozialen und kulturellen Bereich mit insgesamt weit über 550 Millionen Euro gefördert. (AZ)