Sanierung des Schulhauses in Graisbach steht in den Sternen

Vor knapp zwei Jahren entschied der Gemeinderat Marxheim, das ehemalige Schulgebäude in Graisbach zu sanieren. Jetzt könnte das Projekt auf Eis liegen.

Entsetzen im Gemeinderat: Im Oktober 2021 hatte man entschieden, das ehemalige Schulhaus in Graisbach als ortsbildprägendes Gebäude zu sanieren. 1,1 Millionen Euro sollte die Maßnahme kosten – eine Viertelmillion weniger als ein Neubau mit gleich großer Kubatur. Es standen Fördermittel der ländlichen Entwicklung mit 500.000 Euro in Aussicht, während es bei einem Neubau maximal 300.000 Euro gegeben hätte. Nun aber hatte Bürgermeister Alois Schiegg schlechte Nachrichten.

Offenbar scheint sich die Förderschiene zu zerschlagen. Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf des Bundeshaushaltes 2024 sieht nämlich massive Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (kurz GAK) sowie eine vollständige Streichung des Sonderrahmenplans „Ländliche Entwicklung“ vor. Die Ämter für Ländliche Entwicklung in Bayern können heuer 45 Millionen Euro Fördergelder aus dem „GAK“-Programm und 49 Millionen Euro aus dem Sonderrahmenplan gewähren. „Fehlen werden diese Mittel dort, wo es besonders drängt und schmerzt - im strukturschwachen ländlichen Raum“, schreibt dazu der Bayerische Gemeindetag.